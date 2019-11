Overwatch 2: gli eroi dell'FPS Blizzard tornano a combattere nella nostra Video Anteprima

Abbiamo avuto l'occasione di provare con mano il nuovo Overwatch 2, seguito dell'hero shooter in prima persona targato Blizzard e annunciato proprio ieri durante la BlizzCon 2019.

Alla conclusione della cerimonia inaugurale dell'evento, infatti, il nostro Tommaso Todd Montagnoli ha potuto toccare con mano il gioco grazie ad una demo che gli ha permesso di provare sia la prima missione della campagna PvE, ambientata a Rio de Janeiro, che la nuova modalità competitiva.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Anteprima, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita e che, a differenza di quanto avviene solitamente con i sequel, i possessori di Overwatch 2 potranno giocare con gli utenti del primo capitolo, i quali però non potranno accedere alla nuova storia e alle modalità coop. Pare inoltre che tutti i costumi, gli spray e le emote ottenute nel prequel possano essere importate in Overwatch 2.

Nel caso in cui voleste approfondire i dettagli sul nostro provato, sulle pagine di Everyeye trovate anche la versione testuale dell'anteprima di Overwatch 2.

Sapevate che Overwatch 2 arriverà anche su Nintendo Switch? Guardando inoltre con attenzione il filmato di gameplay mostrato ieri alla BlizzCon 2019 è possibile scoprire i primi dettagli sul sistema di progressione degli eroi in Overwatch 2.