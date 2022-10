Overwatch 2, evento di Halloween: come sbloccare la skin gratis di Winston Lupo Mannaro

Per celebrare l'imminente arrivo dell'evento Halloween da Brividi 2022 in Overwatch 2, Blizzard ha deciso di dare il via ad un'interessante promozione grazie alla quale tutti potranno accaparrarsi senza particolari difficoltà una skin leggendaria gratis di Winston.

Grazie al costume in questione, il geniale gorilla che fa parte della squadra di eroi potrà trasformarsi in un mostruoso Lupo Mannaro. Sbloccare questa skin è davvero semplice, dal momento che il contenuto gratis fa parte del nuovo set di Twitch Drops che si attiveranno proprio in concomitanza con l'inizio dell'evento.

Ecco di seguito i dettagli riguardanti la durata dell'iniziativa:

Inizio dell'evento con i Twitch Drops: martedì 25 ottobre 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano

Fine dell'evento con i Twitch Drops: sabato 1 novembre 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano

Questi sono invece i requisiti per ricevere le ricompense gratis della promozione legata ad Overwatch 2:

Spray di Winston in versione Lupo Mannaro - Guarda Overwatch 2 sui canali live partecipanti per 2 ore

Skin leggendaria di Winston in versione Lupo Mannaro - Guarda Overwatch 2 sui canali live partecipanti per 4 ore

Ricevere le ricompense è semplicissimo, poiché non dovete far altro che accedere con il vostro profilo su Twitch e guardare qualsiasi diretta con il tag Drop Abilitati. Non importa quale sia il canale e non serve che il tempo si accumuli tutto in un'unica sessione: l'importante è guardare le dirette di Overwatch 2 per un totale di 4 ore. Una volta sbloccata la ricompensa, recatevi nell'inventario di Twitch e riscattatela manualmente, così da avviare il processo di collegamento tra il vostro account Blizzard e quello della piattaforma. Se avete già riscattato la skin gratis di Kiriko nello stesso modo, non dovrete preoccuparvi di questo secondo passaggio.

Va precisato che l'iniziativa sulla piattaforma di streaming avrà durata diversa rispetto ad Halloween da Brividi, il quale inizierà in concomitanza con la distribuzione dei Twitch Drops ma terminerà alle ore 20:00 del 9 novembre 2022.