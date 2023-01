Overwatch 2: è più facile ottenere Monete con i Microsoft Rewards che in-game

Il sistema di monetizzazione di Overwatch 2 continua ad essere oggetto di dibattito e, nella maggior parte dei casi, di critiche. Dopo diversi mesi di gioco, gli utenti del free-to-play di Blizzard Entertainment non hanno potuto fare a meno di notare che è più facile ottenere Monete con Microsoft Rewards che giocando.

Contrariamente a quanto avveniva in Overwatch, un gioco premium che offriva loot box a iosa, Overwatch 2, che aderisce al modello free-to-play, è molto più restio ad elargire contenuti extra ai propri giocatori. Gli oggetti cosmetici più belli e ambiti possono essere acquistati solamente nel negozio in cambio di Monete, una valuta che il gioco offre con il contagocce. La strada più rapida da percorrere, seppur non obbligatoria, è quasi sempre quella che prevede l'acquisto di Monete con denaro reale.

I giocatori di Overwatch 2 hanno notato che le Monete possono essere accumulate più rapidamente approfittando di Microsoft Rewards, un programma che consente di ottenere Punti effettuando delle ricerche con Bing (da PC, dispositivi mobili e Xbox), completando le attività proposte da Microsoft e portando a termine delle Missioni con Xbox Game Pass. Per chi non lo sapesse, i punti in questione possono essere scambiati con buoni e vantaggi d'ogni sorta, da Gift Card per Amazon, Decathlon e Zalando a codici digitali per Roblox e Xbox Game Pass, fino ad arrivare alle suddette Monete di Overwatch 2. Nel negozio dei punti di Microsoft Rewards è possibile scambiare 1.800 punti per 200 Monete di Overwatch.

"In sole due settimane ho guadagnato più di 1.400 Monete di Overwatch 2 con Microsoft Rewards. Giocare a Overwatch 2 per quattro mesi mi ha garantito 240 Monete", recita il titolo di una discussione su Reddit, alla quale è anche allegato uno screenshot come prova. Sono molti i giocatori ad aver notato la stessa cosa e ad averne già approfittato in questi mesi, mentre tanti altri lo hanno scoperto per la prima volta. "In appena tre settimane ho racimolato abbastanza punti per il pass della prossima stagione, il tutto investendo cinque minuti al giorno", ha scritto un altro giocatore. "Questo è assurdo, si guadagnano più punti facendo ricerche su Bing che giocando al gioco".

Lo sapevate? Tornando a parlare del gioco in sé, segnaliamo che il 5 gennaio comincia l'evento Battaglia per l'Olimpo in Overwatch 2, che permetterà di sbloccare diverse skin.