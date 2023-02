Overwatch 2: fan entusiasti per i recenti bilanciamenti, secondo il Game Director

Con l'inizio della stagione 3 di Overwatch 2, il celebre titolo targato Blizzard ha dato il via ad una nuova schiera di contenuti arrivati nelle scorse settimane con l'ultima Season e pronti per essere scoperti dai giocatori che popolano i server della popolare produzione videoludica.

L'onda dell'entusiasmo non è stata sin da subito positiva: di recente, infatti, la community ha espresso i propri dubbi sui cambiamenti al matchmaking di Overwatch 2. Tuttavia, ciò non è bastato ad intaccare l'opinione generale relativa agli ultimi cambiamenti, come detto dallo stesso Aaron Keller, Game Director di Overwatch 2. Come da egli sottolineato, infatti, l'utenza ritiene che le recenti novità abbiano sortito degli effetti positivi.

Aaron Keller, a tal proposito, dichiara di aver "sentito dire dai giocatori che l'ultimo bilanciamento è il migliore dal lancio di Overwatch 2". "Sentiamo che l'inizio della stagione 3 sia in uno stato di maggior bilanciamento rispetto all'inizio della stagione 2", afferma il vertice del team di sviluppo ai lavori su Overwatch 2 e sulla creazione di una Season che sappia soddisfare le aspettative dei giocatori.

"Abbiamo sentito dai giocatori", continua lo stesso Keller, "che è il bilanciamento migliore dall'uscita di Overwatch 2, mentre il gioco sembra 'fresco' in base a tutti i cambiamenti apportati". Il lavoro del team sarebbe stato quindi ripagato, a detta del Game Director, dall'opinione generale molto favorevole alle ultime introduzioni. Dunque, proprio in virtù di tale ragione, Aaron Keller ha dichiarato che non vi saranno ulteriori patch di bilanciamento fino a metà stagione.

Per quel che riguarda le ultime variazioni nel matchmaking, che come sottolineato anche da Aaron Keller ha visto una riduzione dei tempi di cosa delle ranked e un aumento della qualità media delle altre partite, bisognerà quindi attendere ancora un po' di tempo.