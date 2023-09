Overwatch 2, fan furiosi per l'anniversario: Blizzard non è più interessata a questo gioco

Non è sicuramente un periodo facile per Overwatch 2. Dopo l'«esperienza non divertente» del Review Bombing, la community dà ancora segni di malcontento. Questa volta in occasione dell'evento creato in game per l'anniversario del gioco, le cui ricompense non sono state gradite dai giocatori.

In occasione dell'evento relativo all'anniversario di Overwatch 2, la ricompensa era una skin che era già apparsa nella Stagione 1, il che ha fatto infuriare la community. Nonostante Blizzard avesse reintrodotto per l'occasione delle modalità di gioco molto popolari e apprezzate (è stata lanciata da poco anche una nuova modalità single player), la mancanza di nuovi cosmetici nel negozio non è passata inosservata.

In un post su Reddit, l'utente Kyyndle ha commentato così la situazione: "Alla fine siamo arrivati a un punto in cui Overwatch riceve 0 nuove skin per il suo anniversario, qualcosa di completamente senza precedenti, eppure alle persone come te va comunque bene. Se ancora non lo avete capito, a Blizzard non interessa più questo gioco."

Questo messaggio indignato ha ottenuto largo consenso e altri hanno fatto eco alla lamentela, aggiungendo le proprie. Altri utenti come Thedongtoendalldongs, invece, giustificano la scelta della skin, spiegando che "i giocatori che hanno scaricato/si sono uniti al gioco da poco probabilmente non avranno ancora questa skin, o forse qualcuno se l'è persa" e che dunque saranno felici di recuperare la skin questione.