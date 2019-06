Overwatch 2 è in fase di sviluppo? Rumor sulla data di uscita

Il quotidiano francese LeMonde ha parlato nei giorni scorsi dello sviluppo di Diablo 4, confermando l'esistenza del gioco, apparentemente già in avanzato stato di sviluppo con il supporto della divisione parigina di Blizzard.

LeMonde però ha svelato al tempo stesso anche l'esistenza di Overwatch 2, sequel di uno degli shooter multiplayer più venduti degli ultimi anni. Blizzard starebbe lavorando in contemporanea a Diablo 4 e Overwatch 2 e per velocizzare i lavori avrebbe anche cancellato un progetto misterioso non ancora annunciato.

Nessun dettaglio è trapelato su Overwatch 2 ma difficilmente vedremo il gioco prima del 2020, almeno secondo alcuni rumor trapelati da fonti vicine al publisher Activision. Non è chiaro se il titolo sia in lavorazione solamente per le console di attuale generazione o se uscirà anche su PS5, Xbox Scarlett e magari Google Stadia.

Blizzard non si è mai espressa sul sequel di Overwatch ma la relativa mancanza di supporto negli ultimi mesi farebbe pensare ad un team impegnato a decidere le linee guida per il prossimo futuro...