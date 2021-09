Overwatch 2 è nelle fasi finali della produzione, l'executive producer lascia Blizzard

Vi abbiamo appena raccontato del divorzio avvenuto tra il chief legal officer Claire Hart e Blizzard Entertainment, ed ecco che giunge la notizia di un altro abbandono per la casa di Diablo e Overwatch.

Come riportato da Bloomberg, anche Chacko Sonny ha deciso di separarsi dalla compagnia. Anche in questo caso, la decisione è stata presa nella giornata di venerdì 17 settembre, evidentemente un giorno fondamentale per le dinamiche dirigenziali di Blizzard. Sonny ha ricoperto fino a pochi giorni fa il ruolo di executive producer di Overwatch 2, ed era visto come una figura chiave per lo sviluppo dello shooter, in grado di fornire stabilità e ordine ai team che si stanno occupando dello sparatutto.

"Chacko Sonny lascia Blizzard per prendersi una pausa dopo 5 anni di servizio", ha dichiarato Blizzard alla redazione di GamesRadar. "Il profondo e talentuoso team di Overwatch sta facendo ottimi progressi su Overwatch 2 e, grazie al loro duro lavoro, il gioco è nelle fasi finali della produzione. Condivideremo più dettagli alle finali della Overwatch League alla fine di questo mese". Da questo notizia, veniamo dunque a sapere che Overwatch 2 si sta avvicinando alle fasi finali dello sviluppo, e che presto potremmo quindi saperne di più riguardo alla sua data di lancio.



Ricordiamo che nel corso di questa settimana sono previste interessanti novità per quanto riguarda i personaggi di Bastion e Sombra all'interno di Overwatch 2. Il gioco farà da base per la Overwatch League 2022 che si terrà durante la prossima stagione primaverile.