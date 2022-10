Overwatch 2 finisce nell'occhio del ciclone per una meccanica odiata

Nonostante Overwatch 2 sia uscito solamente da pochi giorni, il nuovo titolo targato Blizzard è sulla bocca di tutti, ma non in modo positivo. L'erede del celebre FPS, dopo essere stato al centro di un problema di server per un attacco DDOS, finisce nell'occhio del ciclone per una meccanica che i giocatori non stanno gradendo.

A quanto pare, infatti, Overwatch 2 ha apportato una serie di modifiche radicali al gameplay del precedente capitolo e, se di per sé la notizia è sicuramente positiva, diventa un problema quando queste variazioni vanno a ledere l'esperienza degli utenti. Tra i tanti nuovi cambiamenti, quello che più ha colpito l'utenza è la riduzione del numero di giocatori presenti in uno scontro, che adesso saranno da cinque contro cinque.

Tuttavia, il cambiamento peggiore riguarda i match in "King of the Hill" ed il funzionamento dei "tempi supplementari". In Overwatch, quando un team che deteneva il 99% di uno spot conquistato ne perdeva il possesso, riottenere quest'ultimo portava ad avere ulteriore tempo di gioco, permettendo così ad entrambi i team di poter continuare lo scontro fino alla vittoria di uno dei due. Tuttavia, rientrare in possesso di uno spot causa la conclusione della partita in Overwatch 2.

Pur trattandosi di una meccanica all'apparenza poco rilevante, questa ha causato un malcontento generale tra gli utenti, ritenutisi insoddisfatti del lavoro di Blizzard nella modifica di alcune delle meccaniche di gioco che formavano la forte ossatura di Overwatch. Non a caso, però, la richiesta di bilanciamento di questa funzione giunge in seguito a numerose lamentele circa il sistema della valuta di gioco, del battle pass di Overwatch 2 e del prezzo esagerato di alcune skin acquistabili in game con valuta reale.

"Ci è stato detto che era un cambiamento intenzionale nel creator preview e precedentemente era un bug", afferma lo streamer Seagull, rimasto stupefatto dalla non attivazione dei tempi supplementari nel corso di un match online. "Non va bene", dice il content creator, a cui seguono una serie di pareri di altri giocatori alquanto concordanti con l'opinione dello streamer. Cosa succederà ora? Blizzard risponderà alla scia di disapprovazioni degli utenti? I giocatori hanno ampiamente criticato il titolo, seppure presenti alcuni punti di forza come la possibilità di avere un unico salvataggio su più piattaforme. Qui di seguito vi invitiamo a leggere la nostra guida su come unire gli account e attivare il cross save in Overwatch 2.