Overwatch 2 si fa GDR nella Stagione 5: le novità illustrate nel nuovo trailer

Dopo il filmato dedicato alla modalità Invasion di Overwatch 2 mostrato durante l'Xbox Showcase, Blizzard Entertainment torna ad aggiornarci sulle novità in arrivo con la Stagione 5 dell'hero shooter.

Con la Stagione 5 viene aggiornata la progressione del Battle Pass per sbloccare nuove ricompense, e verrà inoltre introdotta una nuova divertente storia ruolistica. Tracer, Emily, Orisa e molti dei loro amici si sono riuniti per una notte di divertimento e giochi, godendosi una nuova campagna di roleplaying, Questwatch.

Blizzard ha poi collaborato con il creatore dell'Overwatch Workshop, CactusPuppy, per introdurre la prima modalità di gioco creata da un creator di Overwatch 2. Chiamata Defeat the Demon Lord, questa modalità ha una squadra di quattro intrepidi eroi che si oppongono al potente Demon Lord Reinhardt in uno scontro Deathmatch a squadre 1v4.

"Parti per un'avventura mitica per sconfiggere il Signore dei Demoni tramite un Battle Pass reinventato, sperimenta la progressione della skin mitica mentre sblocchi tutte e tre le fasi di Mythic Adventurer Tracer e guadagna ricompense in modi completamente nuovi con Questwatch! Scopri la nuova modalità di gioco di caccia agli oggetti in Mischief and Magic. Divertiti al sole con il ritorno dei Giochi estivi. Goditi gli aggiornamenti di qualiy of life come il ritorno del sistema On Fire".

La Stagione 5 di Overwatch 2 sarà disponbile a partire da domani, martedì 13 giugno. Trovate ulteriori dettagli sulle pagine ufficiali di Blizzard.