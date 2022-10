Overwatch 2: da Genji a Widowmaker, come sbloccare tutti gli eroi gratis

A meno che non abbiate giocato al primo capitolo sullo stesso account che state utilizzando per Overwatch 2, sbloccare tutti gli eroi non sarà affatto semplice. Scopriamo insieme quali sono i requisiti per aggiungere alla vostra collezione ogni singolo personaggio tra quelli attualmente disponibili nello sparatutto gratis.

Come sbloccare gli eroi del primo Overwatch

Gli eroi legati al precedente capitolo del titolo Blizzard sono solo parzialmente sbloccati per i nuovi giocatori e buona parte di essi può essere sbloccata tramite il completamento di uno specifico numero di partite nelle modalità non classificate.

Ecco come sbloccare tutti gli eroi in Overwatch 2:

Orisa - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Reinhardt - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Winston - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Zarya - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Pharah - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Reaper - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Soldato 76 - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Torbjorn - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Tracer - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Widowmaker - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Lucio - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Mercy - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Moira - Gratis per tutti, basta avviare il gioco

Genji - Completa 1 partita in qualsiasi modalità

D.Va - Completa 2 partite in qualsiasi modalità

Cassidy - Completa 3 partite in qualsiasi modalità

Ana - Completa 4 partite in qualsiasi modalità

Hanzo - Completa 9 partite in qualsiasi modalità

Junkrat - Completa 12 partite in qualsiasi modalità

Roadhog - Completa 15 partite in qualsiasi modalità

Symmetra - Completa 20 partite in qualsiasi modalità

Zenyatta - Completa 25 partite in qualsiasi modalità

Bastion - Completa 30 partite in qualsiasi modalità

Sigma - Completa 40 partite in qualsiasi modalità

Ashe - Completa 50 partite in qualsiasi modalità

Brigitte - Completa 60 partite in qualsiasi modalità

Mei - Completa 70 partite in qualsiasi modalità

Doomfist - Completa 85 partite in qualsiasi modalità

Baptiste - Completa 100 partite in qualsiasi modalità

Sombra - Completa 115 partite in qualsiasi modalità

Wrecking Ball - Completa 130 partite in qualsiasi modalità

Echo - Completa 150 partite in qualsiasi modalità

Come sbloccare gli eroi di OW2

Al momento gli eroi inediti di Overwatch 2 sono solo tre e buona parte di essi si può sbloccare gratuitamente e senza particolari problemi:

Kiriko - Raggiungi il Livello 55 del Battle Pass gratis (o acquista il pass a pagamento per lo sblocco immediato)

Sojourn - Gratis per chi accede ad Overwatch 2 durante la Stagione 1

Regina dei Junker - Gratis per chi accede ad Overwatch 2 durante la Stagione 1

Va precisato che, a partire dalla seconda stagione dello sparatutto free to play, i tre eroi potranno essere sbloccati tramite il completamento di sfide oppure grazie alle microtransazioni.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere Monete gratis in Overwatch 2 per acquistare pass, skin e altri cosmetici? Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai consigli su come sbloccare una skin gratis di Kiriko con i Twitch Drops.