Overwatch 2, i giocatori protestano contro il prezzo 'troppo alto' delle microtransazioni

Dopo aver visto i server di Overwatch 2 offline, la community dell'FPS di Blizzard ha colto l'occasione per manifestare in rete il proprio dissenso in relazione al modello economico adottato per il gioco.

Con questo secondo capitolo, infatti, gli sviluppatori hanno adottato rispettivamente un battle pass e le microtransazioni in-game, i cui costi sono stati giudicati troppo alti dalla community, costretta quindi a spendere diverse ore per sbloccare nuovi contenuti, oppure a impiegare soldi reali per ottenerli istantaneamente. L'argomento è stato discusso con un thread su Reddit aperto dall'utente MadamRedRoses, nel quale l'autore ha manifestato la propria frustrazione per la situazione.

A suo dire, il modello economico di Overwatch 1, pur con i suoi difetti, spronava il giocatore a spendere diverse ore in-game, un qualcosa in cui (a suo dire) il nuovo capitolo non riesce affatto. Stando alle testimonianze raccolte all'interno della discussione, alcuni oggetti costano così tanto in termini economici - e, quindi, di impiego del tempo - da poter essere sbloccati quasi ed esclusivamente con dei soldi reali. Ecco perché molti giocatori auspicano un cambio di rotta, sperando che Overwatch 2 adotti un modello economico più a misura di giocatore, simile magari a quello di Apex Legends, suggerisce la stessa community.

Il titolo di Blizzard è stato poi nuovamente al centro di altre polemiche, stavolta a causa di un bug molto fastidioso. Uno degli ultimi bug di Overwatch 2 faceva infatti sì che il sistema acquistasse in automatico, e senza alcun input del giocatore, delle skin Premum in-game, utilizzando la valuta acquisita dall'utente. Una questione davvero spinosa per la community e a cui, per ora, sembra non essere stata trovata una soluzione.