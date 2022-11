Overwatch 2, i giocatori protestano contro il 'sistema di ranking rotto'

Il sistema di ranking di Overwatch 2, come già vi abbiamo raccontato il mese scorso, sta continuando a creare problemi a diversi giocatori, con le proteste che montano in rete.

Stando alle informazioni che abbiamo raccolto su Reddit, in molti lamentano la mancanza di un vero e proprio senso di progressione, non riuscendo a salire di grado nemmeno dopo aver vinto un buon numero di partite. Pensate, l'utente Reddit qleptt afferma di essere rimasto nello stesso tier anche dopo ben 40 vittorie.



A causa della bassa frequenza di aggiornamenti nel ranking, inoltre, risulta anche difficile capire il proprio andamento nelle partite classificate. E se alcuni non si sentono ricompensati per le proprie vittorie, altri affermano di essere scesi di grado dopo una singola sconfitta.

La soluzione auspicata dai più è un ritorno al vecchio sistema di classificazione SR - eliminato con il lancio della versione gratuita del gioco - molto più intuitivo e dettagliato, secondo i giocatori.

Nonostante i problemi, tuttavia, Overwatch 2 continua a riscuotere un grande successo. In occasione dell'ultima conferenza finanziaria con gli azionisti, Activision Blizzard King ha infatti annunciato che lo sparatutto gratuito è riuscito, solamente nel primo mese di vita, a raggiunger quota 35 milioni di giocatori.



Overwatch 2 è uno sparatutto gratuito sviluppato da Blizzard e pubblicato su tutte le maggiori piattafotme.