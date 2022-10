Overwatch 2, i giocatori sono scontenti per la direzione artistica e i contenuti dell'FPS

Le problematiche ai server di Overwatch 2 sono state soltanto la ciliegina sulla torta di un lancio sicuramente non facile per Blizzard, che si trova ora a fronteggiare nuove critiche da parte dei fan.

Come testimoniato anche dai colleghi di PCGamesN, sui social alcuni utenti hanno manifestato il proprio malcontento nei confronti del gioco, per i motivi più disparati. Alcuni, ad esempio, si sono lamentati per l'assenza di alcune feature come il level system e le medaglie, attaccando poi la schermata di fine round, giudicata troppo scarna.



Altri, invece, hanno criticato la schermata del punteggio o anche la nuova direzione artistica del gioco e la conseguente presentazione dei personaggi, che sembra aver perso, a loro dire, il tocco peculiare del primo gioco. In linea generale si tratta di opinioni molto eterogenee, che non ci forniscono ovviamente un dato tangibile e concreto sul gradimento assoluto dei giocatori nei confronti di Overwatch 2. C'è però da dire che gli utenti, a modo loro, si stanno facendo comunque sentire.

Restando in tema, un recente bug di Overwatch 2 portava all'acquisto automatico delle skin senza che i giocatori facessero nulla. Questo problema, fortunatamente, è stato risolto, ma Blizzard sembra non essere intenzionata a offrire rimborsi ai malcapitati.