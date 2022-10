Overwatch 2: i giocatori stanno vedendo cancellati i risultati delle rank

Ancora una volta, ahinoi, ci ritroviamo a parlare dell'ennesima discussione attorno ad Overwatch 2, l'ultimo titolo targato Blizzard e seconda iterazione del celebre FPS. Tra la presenza di bug che fanno spendere soldi in modo automatico al giocatore e l'introduzione di meccaniche indesiderate, Overwatch 2 continua a far parlare di sé.

La problematica delle ultime ore coinvolge il sistema di ranking di Overwatch 2 in riferimento alle partite competitive, le cui classifiche stanno venendo cancellate. Seppure il titolo sia disponibile solamente da tre giorni, infatti, i giocatori che hanno dedicato una grande parte del proprio tempo alle partite classificate del primo Overwatch stanno vedendo svanire nel nulla i propri risultati.

Il nuovo sistema competitivo ha mostrato sin da subito delle criticità, vedendo sollevare alcuni legittimi dubbi circa le partite "ranked" di questo nuovo capitolo: il tutto è partito dalle lamentele dei giocatori veterani, i quali sono stati posizionati ad un livello parecchio inferiore rispetto alle proprie abilità e, soprattutto, rispetto ai risultati ottenuti durante l'intero corso di Overwatch.

Lo storico di molte partite è stato appena rimosso dai profili di tantissimi giocatori, generando un malcontento tale da vedere arrivare tempestivamente l'intervento di alcuni esponenti della community. Durante una diretta in streaming sulla piattaforma Twitch, infatti, lo streamer "EeveeA" ha dichiarato che è possibile visionare solamente i risultati delle ultime sei stagioni di partite classificate, eliminando tutto il resto delle informazioni conservate precedentemente.

Ad aver scatenato la reazione della community, tuttavia, è stata un'altra dichiarazione dello stesso content creator, il quale ha affermato di essere venuto a conoscenza di questa discutibile implementazione circa una settimana fa. L'informazione non è stata divulgata per non violare l'NDA da parte dello streamer, il che porta ad affermare con assoluta certezza che non si tratti di un bug di gioco quanto, piuttosto, dell'ennesima scelta errata del team di sviluppo.

Overwatch 2 continua a richiamare l'attenzione su di sé con una serie di vicende spiacevoli che lo coinvolgono direttamente. A soli tre giorni di distanza, infatti, gli utenti hanno segnalato a più riprese che è pressocché impossibile accedere ai match online. Tuttavia, nelle ultime ore, è stato scoperto che sbloccare gratis gli oggetti di Kiriko richiederà cinque anni.