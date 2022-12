Overwatch 2: glitch permette di ricevere le skin dorate senza fatica, ma non per sempre

In attesa di scoprire se Activision Blizzard sistemerà la resistenza esagerata di Pilot D.Va, i giocatori di Overwatch 2 hanno scoperto un glitch che permette di ottenere la pistola d’oro “gratuitamente”, evitando di dedicare molto tempo nei match classificati per vedere almeno una volta sul proprio schermo l’ambita skin.

Questo nuovo problema tecnico è stato scovato pochi giorni fa sul Reddit ufficiale dell’hero shooter in prima persona, grazie alla segnalazione di u/Taha_OwO. Nel breve filmato che trovate anche allegato alla notizia si vede il giocatore in azione con Widowmaker, in una tipica sessione di gioco. Il combattimento con Hanzo è nel vivo ma, dopo averlo eliminato, a sorpresa l’arma diventa color oro.

Secondo quanto spiegato poi nei commenti da GokuRikaku, con il supporto di un video firmato NotMuda, a quanto pare il bug funziona solo in casi molto fortunati e non consente di ottenere la skin per sempre. Nella partita di Taha_OwO l’Hanzo avversario aveva l’arco d’oro e, colpendo Widowmaker con le frecce dorate, avrebbe trasferito il colore all’arma del giocatore, come se le frecce e la loro skin fossero di proprietà di Widowmaker.

Per ragioni sconosciute replicare il bug con Hanzo non funziona con tutti gli eroi. Inoltre, le skin dorate non restano una volta usciti dal match in cui si è manifestato il glitch. Insomma, si tratta di una breve occasione in cui godersi la skin speciale. Blizzard risolverà questo bug? Secondo gli utenti, data la complessità del codice di gioco e la mancanza di un impatto sull’esito del match, non sarà mai un problema in cima alla lista delle priorità.

