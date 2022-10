Overwatch 2, un glitch permette a Sombra di nascondersi nel payload e non subire danni

Con la prossima prossima patch di Overwatch 2, in arrivo il 15 novembre, gli sviluppatori appporteranno dei bilanciamenti a diversi eroi, nel tentativo di migliorare l'esperienza generale dei giocatori. Tuttavia, sembra che il gameplay di Sombra presenti un glitch che sta influenzando l'esito delle partite sin dal lancio del gioco.

Questo glitch, a quanto pare, permetterebbe ai main che utilizzano Sombra di nascondersi all'interno del Payload senza subire alcun danno, permettendo quindi al team avversario di mantenerne il controllo per un tempo indefinito. Questo exploit è stato documentato all'interno di un post su Reddit dell'utente darkoverzero, in cui vediamo quest'ultimo provare ad attaccare - senza successo - il giocatore avversario diventato ormai intangibile.

All'interno del post, in molti hanno suggerito che Sombra potrebbe essere rimossa temporaneamente da Overwatch per far sì che che gli sviluppatori possano apportare dei fix adeguati. Tuttavia non ci è dato sapere quando (e se) ciò avverà. Quindi vi segnaliamo alcune possibili soluzioni momentanee a questa situazione.

Innanzitutto, il primo e importantissimo consiglio che vi diamo è di segnalare istantaneamente i giocatori scorretti, documentando l'utilizzo di glitch ed exploit con dei videoclip; per quanto riguarda Sombra, pare che un modo per poter annullare gli effetti del glitch sia quello di attivare l'abilità Ultimate di Hanzo, capace di infliggere danni attraverso muri e oggetti.

Restando in tema, gli sviluppatori del gioco hanno rivelato di avere intenzione di pubblicare diversi personaggi di supporto in Overwatch 2, in tal modo da garantire un ampio ventaglio di scelte a chiunque voglia utilizzare questa classe.