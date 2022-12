Overwatch 2, nuovo glitch rompe il gioco rendendo la squadra nemica invisibile

Nell’attesa dell’inizio della Stagione 2 di Overwatch 2 i giocatori si trovano costretti a sopportare un fastidioso bug pronto a rovinare intere partite di punto in bianco, alterando il loro corso immediatamente: questo nuovo glitch rende la squadra nemica invisibile a chiunque.

Il lancio dell’hero shooter free-to-play di casa Blizzard Entertainment è stato tutt’altro che liscio, come hanno dimostrato in passato i gravi bug di Bastion e Torbjörn. Questa volta, tuttavia, il glitch potrebbe avere portato alcuni giocatori oltre al limite di sopportazione dato che rovina una partita rendendola irrecuperabile.

Un esempio del bug in azione lo potete vedere in calce alla notizia nel post su Twitter pubblicato da uno streamer: proprio durante un match, la squadra nemica è diventata completamente invisibile pur restando in grado di sparare e infliggere danni. Osservando il resto dei commenti, dove la community si è radunata per criticare l’operato di Blizzard Entertainment, sembra che questo bug esista su Overwatch 2 sin da quando è stato rilasciato, sebbene si manifesti in più modi differenti: ad esempio, se non diventano invisibili si trasformano in semplici punti.

Al momento della scrittura della notizia non è chiaro cosa porti all’attivazione di questo glitch e, nel post ufficiale pubblicato sul forum Blizzard ancora lo scorso ottobre, non v’è alcuna risposta da parte dello staff Blizzard, tantomeno un riconoscimento del bug. In altre parole, la sua risoluzione sembra ancora distante.

Nel mentre, ecco quando arriverà il PvE in Overwatch 2.