Overwatch 2, grandi cambiamenti in arrivo nel 2023 per la Overwatch League

Nonostante il caos che avvolge la Overwatch League, Activision Blizzard e gli organizzatori della competizione hanno già svelato alcuni importanti cambiamenti in arrivo per la stagione 2023, la quale inizierà il prossimo marzo accogliendo ancora più squadre grazie a un nuovo format.

Dalle stagioni passate l’Overwatch League riprende il torneo di metà stagione e le finali a fine anno, ma il resto cambierà. A partire dal 2023, infatti, la classifica del campionato sarà determinata dal record complessivo delle squadre e non dai punti. In Cina le qualificazioni della fase primaverile determineranno le teste di serie per la fase a eliminazione, mentre in Occidente (NA ed EMEA) porteranno anche alla definizione delle prime due squadre che prenderanno parte al Midseason Madness Global Tournament.

Le competizioni ripartiranno il 23 marzo con il torneo amatoriale che coinvolgerà squadre OWL e Contenders, per un totale di 20 rappresentanze suddivise in quattro gironi, alla caccia del montepremi di 100.000 dollari. In Oriente, invece, si terrà una serie di tornei regionali in Corea del Sud, Asia-Pacifico (APAC) e Australia/Nuova Zelanda (ANZ) con squadre Open Division e Contender. Le dodici squadre finali si sfideranno negli Spring Stage Open, che porteranno poi i migliori competitor agli Spring Stage Knockouts.

Infine, il circuito ufficiale OWL dovrebbe iniziare il 27 aprile. Per quanto concerne il Midseason Madness Global Tournament, le prime quattro squadre della regione Ovest si uniranno alle prime due dell’Est in un girone a doppia eliminazione. Insomma, lo spettacolo sicuramente non mancherà: voi siete pronti?