Overwatch 2 gratis: Blizzard pensa già a mappe e bilanciamento della Stagione 2

A distanza di poco più di una settimana dal problematico lancio di Overwatch 2, Blizzard sta già pensando alle modifiche che verranno apportate in concomitanza con il debutto della Stagione 2. Ad anticipare alcune di queste novità è il nuovo post pubblicato da Blizzard sul sito ufficiale, ricco di informazioni interessanti.

Oltre ad aver espresso una certa gioia per via dell'apprezzamento da parte dei giocatori nei confronti di Kiriko, uno degli eroi di supporto più utilizzati dai giocatori di Overwatch 2, il team di sviluppo ha anche parlato del bilanciamento degli eroi. Stando alle dichiarazioni della software house, allo stato attuale tutti gli eroi si comportano come dovrebbero (si parla di una percentuale di vittorie per ciascun eroe che oscilla tra il 45% ed il 55%) e non vi sono problematiche tali da richiedere un intervento tempestivo: a tal proposito, per le modifiche più corpose al comportamento degli eroi dovremo attendere l'aggiornamento che verrà pubblicato al lancio della Stagione 2. L'unico accorgimento riguarderà Zarya, che dal 25 ottobre riceverà un piccolo ritocco nella modalità Caos Totale.

Nel post si è parlato anche dei Tank, ruolo fondamentale nel nuovo sistema 5 contro 5. Più nello specifico, gli sviluppatori hanno parlato dell'eccessivo potere offensivo di D.Va, che le consente di restare troppo a lungo in vita durante gli scontri più accesi. Altri eroi che riceveranno l'attenzione degli sviluppatori saranno Zarya, Doomfist e la Regina dei Junker: in questi casi, il team di sviluppo analizzerà le partite della Overwatch League per evidenziare eventuali criticità e agire di conseguenza.

Passando agli attaccanti, pare che Genji abbia una percentuale di vittorie troppo elevata rispetto ai restanti personaggi legati al medesimo ruolo ed è probabile che nella Stagione 2 assisteremo a qualche modifica che renderà il ninja più bilanciato. Anche Sombra potrebbe subire una sorte simile, dal momento che Blizzard vuole dare ai giocatori maggiori possibilità di reagire ai tentativi di hacking dell'agile eroina. Non è chiaro invece quali siano le modifiche in arrivo per Torbjorn e Symmetra, ma pare che anche in questo caso si stiano studiando possibili accorgimenti anche in rapporto a come cambierà il roster prossimamente.

Troviamo infine la conferma che la rotazione delle mappe cambierà da stagione a stagione di Overwatch 2. L'azienda ha inoltre confermato che Rialto tornerà nella Stagione 2 con una serie di modiche strutturali che le permettono di rendere meglio nei 5 contro 5.

In attesa di scoprire come si evolveranno i personaggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida ai migliori Tank di Overwatch 2. Sapevate inoltre che a breve sarà possibile sbloccare Reaper in versione pirata e un ciondolo gratis in Overwatch 2?