Overwatch 2 gratis: Blizzard svela data del preload e ora di apertura dei server

Gli eroi di Blizzard stanno per tornare e, a poche ore dal debutto del trailer di lancio di Overwatch 2, il team di sviluppo ha fornito indicazioni precise in merito alle date e agli orari in cui sarà possibile scaricare e giocare l'hero shooter free to play.

Per quello che riguarda il preload, la software house ha confermato che si tratterà di un'esclusiva per coloro i quali hanno effettuato l'acquisto del Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2, il quale contiene una serie di bonus quali valuta premium e skin esclusive. I giocatori che hanno questo contenuto in libreria potranno iniziare a scaricare il gioco in anticipo, ovvero dalle ore 22:30 di venerdì 30 settembre 2022. Tutti gli altri dovranno invece attendere il giorno dell'apertura ufficiale dei server, fissata al prossimo 4 ottobre 2022. Il pre-caricamento inizierà alle ore 18:00 del fuso orario italiano e i server apriranno tre ore dopo, ovvero alle 21:00.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul lancio dello sparatutto, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stata annunciata l'iniziativa Matrice Difensiva di Overwatch 2, la quale obbligherà i nuovi giocatori a sbloccare tutti i contenuti e le modalità onde evitare comportamenti tossici.

Sapevate che il Pacchetto Founder di Overwatch 2 include l'accesso immediato al Pass e lo sblocco di Kiriko, il nuovo eroe di supporto?