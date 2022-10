Overwatch 2 gratis: un bug sta mandando su tutte le furie i giocatori Xbox

Nel corso delle ultime ore, sono sempre più numerose le segnalazioni da parte dei giocatori di Overwatch 2 in merito ad un fastidiosissimo bug che sembrerebbe coinvolgere esclusivamente le versioni Xbox One e Xbox Series X|S dello sparatutto gratuito.

La problematica in questione entra in gioco ogni volta che l'utente sblocca un qualsiasi Obiettivo: dopo aver visualizzato la notifica a schermo, per qualche strana ragione il titolo espelle il giocatore dal server, senza che vi sia la possibilità di rientrare nella partita interrotta bruscamente. In alcuni casi, i giocatori hanno addirittura dovuto resettare l'indirizzo MAC alternativo della console di ultima generazione per poter riaccedere ai server, sebbene questa variante del bug sia molto meno diffusa. Oltre ad essere particolarmente fastidioso, il bug sta rovinando l'esperienza dei giocatori, dal momento che l'interruzione di un match competitivo, a differenza delle partite arcade o rapide, hanno un impatto negativo tanto sul profilo (con conseguenze che potrebbero portare al ban) quanto sul punteggio.

Al momento non è chiaro quanto ci sarà da attendere per una soluzione, ma il consiglio è quello di evitare di partecipare alla modalità competitiva su Xbox. Dopotutto Overwatch 2 supporta il cross-save e, in attesa di un fix, potete giocare le partite ranked su un'altra piattaforma.

Sapevate che è in arrivo una collaborazione tra Overwatch 2 e McDonald?