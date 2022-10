Overwatch 2 gratis: come ottenere tanta esperienza e salire di livello nel pass

State giocando ad Overwatch 2 e volete scalare rapidamente i livelli del Pass Battaglia per sbloccare Kiriko gratis o uno dei tanti elementi estetici? Scopriamo insieme tutti i trucchi per accumulare esperienza nel modo più veloce possibile.

Giocate in formazione

Uno dei metodi più utili per aumentare il quantitativo di esperienza che si ottiene al termine di una partita in Overwatch 2 è sicuramente quello di giocare in squadra con almeno un amico. In questo modo, all'esperienza ricevuta alla fine di un match si aggiunge un bonus del 20% che, pur non essendo particolarmente elevato, può fare la differenza se si giocano svariate partite.

Completate le sfide

Il secondo sistema consiste nel completamento delle sfide giornaliere e settimanali di Overwatch 2. Il completamento di tre sfide giornaliere, tutte molto semplici, permette di salire senza particolari problemi di un livello al giorno (si tratta di 9.000 XP e per un livello sono richiesti 10.000 XP). Ancora più influenti sono le missioni settimanali, undici in totale, che ricompensano il giocatore con 5.000 XP l'una per un totale di ben 5,5 livelli del pass. Questo significa che, senza considerare l'esperienza derivata dal completamento dei match, ogni settimana si possono scalare circa 12 livelli con le sole missioni del pass.

Cambiate ruolo

Sappiamo che adorate giocare nel ruolo di attaccante o di tank, ma potrebbe essere una buona idea selezionare il ruolo in base al bonus assegnato. Solitamente, selezionando la coda aperta o il supporto si possono ricevere dai 100 ai 500 punti esperienza bonus al completamento di ogni partita. Si tratta di un sistema che incita i giocatori a scegliere il ruolo meno gettonato e, pertanto, anche quello che consente di trovare una partita nel minor tempo possibile.

Comprate il Battle Pass

L'ultimo consiglio è quello di acquistare il Pass Battaglia, poiché in questo modo si va ad aggiungere un altro bonus del 20% a tutta l'esperienza che si riceve giocando. Sappiate però che tale vantaggio riguarda solo l'esperienza 'standard' e non quella delle sfide, che non subisce alterazioni da questo bonus.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come unire gli account e attivare il cross save in Overwatch 2?