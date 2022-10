Overwatch 2 gratis: come scaricare l'FPS su PS4, PS5, Xbox, PC e Switch

Come promesso da Blizzard, i server di Overwatch 2 sono stati finalmente aperti ed è ora possibile scaricare ed avviare in maniera completamente gratuita il sequel del famosissimo hero shooter.

Come scaricare OW2 su PlayStation, Xbox e Switch

Se siete in possesso di una qualsiasi console sulla quale è possibile giocare Overwatch 2 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch), sappiate che per procedere al download del gioco non occorre seguire particolari procedimenti. Il titolo è infatti apparso sugli store di tutte le piattaforme e potete scaricarlo semplicemente visitando il vostro negozio digitale di riferimento (PS Store, Microsoft Store o eShop) e cercare il gioco tramite il sistema di ricerca. In questo modo sarà possibile individuare il prodotto e aggiungerlo senza costi aggiuntivi alla vostra raccolta.

Ecco di seguito i link utili per il download di Overwatch 2:

Come scaricare OW2 su PC

Se siete invece giocatori PC, per giocare il titolo Blizzard dovete aver installato il client ufficiale, ovvero Battle.net, e aver effettuato l'accesso ad un account al quale è stato associato un numero di cellulare per la verifica. Una volta soddisfatti questi requisiti, non dovete fare altro che selezionare Overwatch 2 dall'elenco dei prodotti disponibili sul client Blizzard e procedere con il download. Nel caso in cui abbiate seguito la nostra guida con tutti i passaggi utili per abilitare il cross-save di Overwatch 2, potrete anche giocare su piattaforme differenti senza perdere i progressi e mantenendo tutte le skin del precedente capitolo.