Overwatch 2 gratis: guida ai migliori tank dello sparatutto

Tra le numerose modifiche che Blizzard ha apportato ad Overwatch 2 troviamo la riduzione del numero dei tank, poiché ogni squadra vanta ora solo un personaggio appartenente a tale ruolo. Dal momento che si tratta di un elemento fondamentale del team, scopriamo quali sono gli eroi più utili a ricoprire tale compito.

D.Va

La giovane pro player è ancora oggi uno dei tank più amati ed utilizzati dell'hero shooter Blizzard. Il motivo per il quale D.Va è tanto utilizzata nelle partite è per via della sua versatilità: oltre a poter assorbire i danni e a fare da scudo tramite la sua Matrice Difensiva, il mech della ragazza è anche in grado di infliggere un discreto quantitativo di danni grazie a mitragliatrice e lanciarazzi, così da fornire il giusto supporto agli eroi d'attacco. Uno dei punti di forza di D.Va è anche la sua Ultra, Espulsione, che permette di far esplodere il robot travolgendo chiunque si trovi nell'ampio raggio della detonazione, ripulendo intere aree dai nemici. Questo tank è anche difficile da far fuori, poiché l'eliminazione del robot non coincide con quella del personaggio, che esce dal mezzo e può provare a scappare per accumulare carica a sufficienza da richiamare un secondo mech.

Orisa

Come vi abbiamo già accennato in uno dei provati della Beta di Overwatch 2, il rework di Orisa ha trasformato un eroe mediocre in un tank incredibile. In maniera simile a D.Va, il centauto-robot può sia assorbire il danno che infliggere duri colpi ai nemici attraverso la sua mitragliatrice, la quale può essere utilizzata senza badare ai proiettili ma solo al surriscaldamento. Non meno importante è il giavellotto, un'arma da lancio che può respingere e danneggiare i nemici, con effetti notevoli se utilizzata con precisione. Quando si getta nella mischia, Orisa può anche attivare il Giavellotto Rotante, abilità che le consente di far roteare l'arma e distruggere tutti i proiettili in arrivo. Anche l'Ultra, Impeto Terrestre, è davvero efficace e permette al nostro robot di attirare verso di lei tutti i nemici e caricare un potente attacco che colpisce chiunque si trovi intorno a lei.

Roadhog

Il fedele braccio destro di Junkrat è un personaggio tanto semplice da utilizzare quanto efficace sul campo. Roadhog non ha scudi a disposizione, ma le sue dimensioni gli consentono di restare in prima linea ed attirare il fuoco nemico. Dopotutto, questo tank è davvero tosto da buttare giù e grazie alla sua abilità Boccata d'aria può recuperare in pochi istanti un bel po' di salute senza dover attendere l'arrivo di un healer. Anche il potere offensivo di Roadhog è notevole per via della presenza nel suo arsenale della Rottamatrice, un'enorme doppietta che infligge ingenti danni a corta distanza. A tal proposito, il nostro eroe di Junkertown può usare il Gancio per trascinare di fronte a lui qualsiasi nemico e colpirlo immediatamente con lo shotgun, lasciandogli ben poche possibilità di sopravvivenza. A chiudere il cerchio troviamo la Porcata, l'Ultra di Roadhog che consiste in una sventagliata di proiettili che danneggia i nemici e li respinge, magari facendoli cadere fuori dalla mappa o allontanandoli dall'obiettivo in momenti critici.

Sigma

Avrete sicuramente notato che in Overwatch 2 c'è stato un netto aumento dei giocatori che utilizzano Sigma. Questo particolare tank fa parte della schiera di personaggi legati al ruolo con un ottimo potere d'attacco e valide opzioni per difendere la squadra. Il folle astrofisico può lanciare le Ipersfere, le quali fungono a tutti gli effetti come granate ed esplodono poco dopo il lancio oppure all'impatto con il bersaglio. Se volete andarci giù pesante, Sigma è anche in grado di usare Accrescimento, un potere grazie al quale sfrutta il controllo della gravità per generare un grosso ammasso di detriti che viene poi lanciato contro il nemico, infliggendo parecchi danni. Per quello che riguarda invece le capacità difensive, Sigma può assorbire i danni per breve tempo con la Presa Cinetica oppure posizionare una Barriera Sperimentale, la cui dimensione è simile allo scudo di Reinhardt. Anche l'Ultra di Sigma non è male, soprattutto se utilizzata in concomitanza con quelle degli alleati: tramite Flusso Gravitazionale, tutti i nemici in un'area circolare vengono prima fatti fluttuare in aria e poi vengono scaraventati con violenza al suolo.

Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto nella guida ai migliori eroi di supporto di Overwatch 2. Le indicazioni che vi abbiamo fornito non implicano che i restanti eroi della stessa categoria siano inutili e personaggi come Reinhardt o la Regina dei Junker sono comunque validi nelle mani di un giocatore che sa sfruttarne il potenziale.

