Overwatch 2, grosso rework per Brigitte in vista: svelate alcune modifiche agli Healer

Overwatch 2 sembra ancora molto lontano dalla pubblicazione, per fortuna gli sviluppatori di Blizzard Entertainment di tanto in tanto ci aggiornano sui progressi dello sviluppo. Nelle scorse ore, ad esempio, il Community Manager AndyB è intervenuto sul forum ufficiale per anticiparci dei cambiamenti in arrivo all'interno della classe degli Healer.

In linea generale, la classe degli Healer non subirà dei grossi stravolgimenti: Blizzard sta lavorando principalmente per bilanciare il quantitativo di cure fornire, dal momento che sui campi di battaglia di Overwatch 2 le squadre potranno schierare un solo Tank, e non più due come in passato. "Nei nostri test, ci siamo resi conto che con un Tank in meno, in linea generale i Tank infliggono più danni di quanti non ne mitighino. Inoltre, a causa del quantitativo minore di danni inflitti dalle squadre, allo stato attuale gli Healer sono troppo efficienti nel mantenere in vita i propri compagni, per cui stiamo testando una riduzione delle cure fornite per assicurarci che le battaglie continuino a risolversi in un modo che non risulti frustante per le squadre avversarie". In aggiunta a ciò, AndyB ha assicurato che le abilità di auto-guarigione di eroi come Ana (Granata Biotica) e Baptiste (Impulso Rigenerativo) non verranno eliminate.

C'è un Support, in ogni caso, che subirà una pesante modifica: stiamo parlando di Brigitte, che in Overwatch 2 perderà la sua abilità di stordire gli avversari con lo scudo. In Overwatch questa caratteristica contribuisce a definire il ruolo dell'intero personaggio, pertanto sarà interessante osservare come intende agire Blizzard per conservare l'interesse nei suoi confronti.