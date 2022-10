Overwatch 2, guardate il nuovo corto animato di Kiriko, la protettrice di Kanezaka

Se non sapete cosa fare mentre state in coda per accedere a Overwatch 2, Blizzard Entertainment vi ha appena fornito un buon passatempo. Ecco a voi il nuovo corto animato di Kiriko!

Come promesso, la compagnia di Irvine ha pubblicato il filmato nel corso della cerimonia d'apertura del TwitchCon di San Diego, fiera che ha aperto i battenti alla mezzanotte di quest'oggi. Il corto animato - il secondo della finora breve storia di Overwatch 2 dopo il video dedicato alla Regina dei Junker - è tutto dedicato alla nuova eroina di supporto, Kiriko, custode del santuario di Kanezaka, nonché abile ninja e guaritrice. Dopo la caduta degli Shimada, la famiglia alla quale appartengono Hanzo e Genji), la giovane ha giurato di proteggere la sua città natale dalle mire del clan degli Hashimoto. Il corto mette ben in evidenza i due lati di Kiriko, quello dell'amabile figlia e quello della protettrice letale: gustatevelo in apertura di notizia o a questo indirizzo, buona visione!

Come sbloccare Kiriko? Se vi state avvicinando al franchise per la prima volta, per giocare nei panni dell'eroina di supporto dovete prima sbloccarla raggiungendo il livello 55 nel Battle Pass di Overwatch 2, oppure acquistare direttamente il Battle Pass Premium spendendo circa 10 euro. Se invece siete giocatori di lunga data e in passato avete acquistato il primo capitolo, allora potete utilizzarla immediatamente, dal momento che fa parte delle ricompense per i Founder.