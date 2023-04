Overwatch 2: è guerra alla tossicità, bannati più di 100.000 cheater

In maniera silenziosa, Blizzard Entertainment ha mandato avanti la sua lotta contro gli utenti tossici di Overwatch 2 nel corso degli ultimi mesi e, a quanto pare, sono stati ottenuti ottimi risultati.

In un lungo aggiornamento pubblicato sul portale ufficiale dell'hero shooter free to play, gli sviluppatori hanno confermato che i server sono stati 'ripuliti' da un numero parecchio generoso di cheater. Stando alle dichiarazioni del team, più di 100.000 account in tutto il mondo sono stati individuati e, nella stragrande maggioranza dei casi, sono stati bannati in maniera permanente. Sembrerebbe che gli utenti scorretti in questione utilizzassero trucchi di vario tipo, inclusi quelli per la mira automatica e i cosiddetti wall hack, che consentono di sparare ignorando qualsiasi ostacolo come le pareti. Ovviamente i provvedimenti contro questi furbetti sono tutt'altro che terminati e la lotta continua con ondate di ban settimanali che coinvolgono talvolta anche 5.000 utenti. Blizzard ha confermato che i provvedimenti riguardano anche chi gioca in squadra con i cheater (ovviamente non chi capita in partita con loro in maniera casuale), affinché nemmeno chi beneficia indirettamente di questi comportamenti possa passarla liscia.

Il post degli sviluppatori conferma inoltre che continuano i lavori del team per limitare la tossicità nel gioco. Tramite una serie di algoritmi che analizzano le chat vocali e testuali si stanno individuando tutti quegli utenti che offendono o infastidiscono gli altri, mentre altri strumenti evidenziano chi decide di sabotare le partite ostacolando il proprio team.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime migliorie del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato alle abilità di Lifeweaver, il nuovo eroe della Stagione 4 di Overwatch 2.