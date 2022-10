Overwatch 2: guida ai migliori eroi di supporto dell'FPS gratis

Diciamoci la verità, con la struttura a ruoli e il sistema delle code di Overwatch 2, tutti stanno pensando di provare ad usare gli eroi di supporto per ottenere un bonus in punti esperienza e velocizzare il matchmaking. Ma quali sono i personaggi appartenenti a questa categoria che funzionano meglio?

Ana

Uno degli eroi più 'vecchi' di Overwatch è proprio Ana, la madre di Pharah che è stata anche la prima ad essere stata introdotta nel titolo come parte del supporto post-lancio. Questo abile cecchino è in grado di utilizzare il suo fucile di precisione sia sugli alleati per ripristinarne una piccola parte di salute che sui nemici, così da danneggiarli. Certo, curare i membri della squadra richiede maggiore precisione rispetto ad altri personaggi, ma chi è dotato di una buona mira può fornire supporto costante anche a debita distanza, così da non rischiare la pelle restando troppo vicini ai compagni che stanno combattendo. Tra le altre abilità di Ana troviamo il Dardo Soporifero, un proiettile che fa accasciare al suolo per qualche secondo il bersaglio, che può così essere colpito alla testa con precisione o ignorato per concentrarsi sul resto della squadra nemica senza che possa curarla o difenderla. La Granata Biotica è invece ottima per via del suo effetto sugli avversari, dal momento che chi viene colpito dall'esplosione non può curarsi per qualche tempo ed è quindi vulnerabile. A chiudere il cerchio troviamo la Ultra, Biostimolatore, che va utilizzata con grande attenzione: questa abilità permette di sparare uno speciale dardo su un alleato, aumentandone il potere offensivo per un periodo limitato di tempo. Insomma, con la giusta coordinazione, le abilità dei compagni possono diventare ancora più letali grazie alla Ultra di Ana.

Moira

Se state giocando ad Overwatch 2, avrete sicuramente notato che Moira è fra gli eroi di supporto più gettonati e ciò non è affatto un caso. Questa malvagia dottoressa dispone di due diversi attacchi attraverso i quali dalle sue braccia fuoriesce un gas che cura gli alleati (giallo) oppure danneggia i nemici sottraendone l'energia per curarsi (viola). Una delle abilità più utili di Moira è il suo Globo Biotico, una sfera rimbalzante che può essere lanciata in avanti e che, proprio come gli attacchi standard del personaggio, può curare o danneggiare in base a chi incontra durante il suo percorso. Quando le cose si mettono male, Moira dispone anche di un'abilità chiamata Dissolvenza che ricorda lo scatto di Reaper: una volta attivata, l'abilità permette all'eroe di supporto di muoversi velocemente per far perdere le tracce, sebbene non sia possibile attaccare nel mentre. Non meno utile è Coalescenza, l'Ultra che consiste in un potente raggio che funziona esattamente come tutte le altre abilità di Moira, ovvero cura e danneggia chiunque incontri in base al team d'appartenenza.

Kiriko

Nata dall'esigenza di creare un eroe di supporto in grado anche di eliminare agilmente gli avversari, Kiriko è uno dei tre personaggi introdotti con la Stagione 1 di Overwatch 2 ed è la protagonista di uno splendido corto animato pubblicato qualche giorno fa. Proprio come Moira, è uno degli healer più utilizzati dai giocatori e tale popolarità non è dovuta esclusivamente al fatto che si tratti di una novità. Oltre a poter curare gli alleati sparando una serie di talismani che raggiungono autonomamente il bersaglio più vicino, Kiriko può anche lanciare dei letali kunai, i quali infliggono ingenti danni soprattutto se colpiscono i punti deboli degli eroi. Oltre a poter scalare qualsiasi superficie come Genji e Hanzo, Kiriko dispone di un'abilità che le permette di teletrasportarsi verso gli alleati anche superando le pareti e in un'area dalle dimensioni piuttosto generose. Altra utilissima abilità di questa giovane guerriera è il Suzu di Protezione, una sorta di granata che rende temporaneamente invulnerabile chiunque si trovi nel suo raggio d'azione e li purifica dagli effetti negativi: si tratta di un ottimo gadget per far sopravvivere gli alleati per qualche secondo in più e guadagnare tempo a sufficienza per curarli. La Ultra di Kiriko prende il nome di Scatto Kitsune e non è altro che un potenziamento temporaneo che le aumenta velocità di movimento e di attacco, lasciando dietro di lei una scia in grado di ripristinare la salute degli alleati.

Ovviamente gli eroi che non fanno parte di questa guida non sono affatto sconsigliati, sebbene il loro utilizzo sia nella quasi totalità dei casi più incentrato sulle semplici cure senza la possibilità di infliggere grosse quantità di danni e supportare la squadra nei momenti di bisogno. Insomma, se apprezzate Mercy, volete velocizzare la squadra con Lucio o cecchinare con i globi di Zenyatta, sentitevi liberi di sperimentare i vari eroi di supporto che Overwatch 2 mette a disposizione.

Avete letto la nostra guida su come ottenere tanta esperienza e salire di livello nel pass di Overwatch 2?