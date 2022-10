Overwatch 2: il nuovo hero shooter gratis è piaciuto alla critica internazionale?

Overwatch 2 ha fatto il suo esordio su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, pronto ad intrattenere i fan del gioco originale con una nuova serie di battaglie PvP free-to-play in compagnia di personaggi ben variegati tra loro.

Con il debutto del gioco sul mercato non mancano anche le prime recensioni della critica internazionale, che ci permettono di avere una prima idea sulle qualità e le mancanze della nuova opera targata Blizzard Entertainment. Considerato che questa tipologia di giochi richiede tempo per essere adeguatamente approfondita, nel momento in cui scriviamo sono ancora pochi i verdetti pubblicati sul noto portale Metacritic e tutti relativi alla sola versione PC, che ci offre comunque una prima panoramica generale.

La media attuale sul sito è pari ad 81, basata su 18 recensioni differenti. La maggioranza delle valutazioni è attualmente da "semaforo verde", sebbene non manchino voti più severi nei confronti del nuovo Overwatch, che per adesso non registra nessuna insufficienza. Il verdetto migliore arriva da God is a Geek, che assegna al gioco un bel 95, e molto alti sono anche i punteggi assegnati da testate come Forbes, Windows Central, Metro GameCentral e Game Informer, che premiano il titolo con 90. Meno entusiasmo invece da redazioni quali Screen Rant, Game Rant e PCGamesN, che non vanno oltre il 60.

In attesa della recensione targata Everyeye, Overwatch 2 è già stato vittima di un attacco DDOS che ha avuto come conseguenza disconnessioni e code infinite per accedere alle partite. Ecco inoltre quanto costano in Overwatch 2 tutti gli oggetti del primo capitolo i cui server, ricordiamo, sono stati disattivati con l'arrivo del sequel.