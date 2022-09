Overwatch 2: l'hero shooter si prepara al debutto con il trailer di lancio

L'attesa per Overwatch 2 è ormai quasi giunta al termine, e per stemperare l'attesa dei pochi giorni che ancora ci separano dal debutto del gioco, Blizzard Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio della sua ultima fatica.

Il trailer, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, riassume in modo efficace i principali contenuti a cui potremo accedere al day one. Il sequel dell'hero shooter di Blizzard proporrà un ricchissimo roster di 35 personaggi armati fino ai denti, insieme ad un totale di 22 mappe su cui potremo provare le 6 modalità di gioco.

Il team di Blizzard ha confermato che il titolo, che sarà pubblicato in formato free-to-play, si arricchirà sistematicamente con degli aggiornamenti che verranno distribuiti ogni nove settimane. Nel frattempo, potete godervi sin da subito i personaggi, le mappe, le modalità, e gli oltre 80 cosmetici da sbloccare.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Overwatch 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 4 ottobre. Nell'attesa del debutto ufficiale, Blizzard ci ha tenuto a precisare che chi creerà un profilo Battle.net dopo il lancio di Overwatch 2 dovrà sbloccare tutto, compresi personaggi e modalità di gioco.