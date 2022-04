Overwatch 2: hype per beta sta portando nuovi giocatori su Overwatch

In attesa della Closed Beta PvP di Overwatch 2, per la quale abbiamo già data di lancio e requisiti di sistema, il pubblico internazionale sembra mostrare un interesse sempre più notevole per il primo capitolo che, dopo un periodo di bassa notorietà tra utenti, streamer e content creator, sta ritornando alla ribalta.

A notare questo ritorno in auge dell’FPS di casa Blizzard sono stati, innanzitutto, gli utenti del subreddit r/Overwatch che, giusto nelle ultime ore, hanno fatto notare come Overwatch sia la terza community gaming per crescita sulla piattaforma social. Inoltre, lo stesso utente che ha pubblicato il post in questione ha affermato che in-game è possibile trovare moltissimi, nuovi giocatori e la ricerca delle partite richiede molto meno tempo rispetto ai mesi passati.

Parte di questo nuovo aumento della popolarità di Overwatch è dovuta anche a un importante numero di Hololive VTubers che hanno iniziato a giocarci in questi giorni, portando così molti nuovi appassionati. Ultima ragione, ma non meno importante, consiste nella plausibile volontà di numerosi ex giocatori di fare allenamento in vista del debutto del secondo capitolo il 26 aprile 2022. Insomma, non è affatto difficile comprendere le motivazioni dietro questa ricrescita di Overwatch.

A proposito del secondo capitolo, Blizzard ha svelato nuovi dettagli su mappe e modalità.