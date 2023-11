Overwatch 2: immagini e dettagli su Mauga, l'imponente tank in arrivo con la Season 8

In attesa del reveal ufficiale che si terrà sul palco della BlizzCon 2023, gli sviluppatori di Overwatch 2 hanno finalmente deciso di fornire qualche informazione in più sul prossimo eroe che andrà ad ampliare il roster dello sparatutto gratis.

Stiamo parlando di Mauga, un imponente guerriero la cui corporatura è assimilabile a quella di Reinhardt, sebbene non sembri indossare alcun tipo di armatura quando scende in campo. La particolarità di questo tank risiede nelle sue armi: Mauga impugna ben due mini-gun, le quali possono essere utilizzate singolarmente o in contemporanea per ricoprire di proiettili gli avversari e magari fornire fuoco di copertura. Ciascuna bocca da fuoco è dotata inoltre di caratteristiche uniche: Gunny spara proiettili incendiari che mandano in fiamme i nemici che vengono ripetutamente colpiti, invece Cha-Cha può infliggere colpi critici.

Passando invece alle abilità, troviamo Overrun, una skill la cui attivazione permette a Mauga di caricare il nemico senza che nessuno possa fermarlo, ad eccezione dei dardi soporiferi di Ana o di pochissime altre abilità. La passiva è Berserker, che aggiunge salute temporanea ogni volta che viene eseguito un colpo critico. Cardiac Overdrive fa sì che Mauga generi un'aura che riduce i danni in arrivo e permette agli alleati al suo interno di ripristinare la salute infliggendo danni. A chiudere il cerchio troviamo Cage Fight, la Ultra che piazza una gabbia in cui vengono chiusi i bersagli, senza che nessuno possa distruggerla dall'esterno.

In attesa che Blizzard mostri l'eroe in azione, vi ricordiamo che il suo arrivo è fissato al prossimo 5 dicembre 2023, in concomitanza col lancio della Stagione 8 di Overwatch 2.