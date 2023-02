Overwatch 2 incontra One Punch Man: le skin dell'anime arrivano a marzo!

La Stagione 3 di Overwatch 2, che ha preso il via lo scorso 7 febbraio, sarà ricca di sorprese per i giocatori del free-to-play, che possono aspettarsi anche il primo evento crossover della storia di Overwatch.

Per la loro prima collaborazione, i ragazzi di Blizzard Entertainment hanno scelto One Punch Man, manga realizzato da One successivamente adattato anche in una serie anime da Madhouse. L'evento si svolgerà dal 7 marzo al 6 aprile portando in Overwatch 2 nuovi modelli e oggetti cosmetici a tema, tra cui Doomfist Saitama, che potete ammirare nell'immagine di anteprima di questa notizia, e Soldato-76 Mumen Rider, un modello leggendario ottenibile tramite sfide a tema. Tutti gli altri contenuti dell'evento verranno svelati nelle prossime settimane, in tempo per l'inizio dell'evento di collaborazione.

Già che ci siamo, vi aggiorniamo sul calendario degli eventi della Stagione 3 di Overwatch 2. Dal 14 al 28 febbraio si svolgerà l'Evento Ultra Valentino, accompagnato per l'occasione da Loverwatch, un dating simulator testuale che verrà messo a disposizione a tempo debito a questo indirizzo. Dal 7 marzo al 6 aprile avrà luogo il suddetto evento di One Punch Man, mentre dal 21 marzo al 4 aprile ci sarà il ritorno della Sfida Pachimarzo.

Nel frattempo, potete proseguire la scalata nel Pass Battaglia della Stagione 3, divertendovi nel frattempo nella nuova mappa di controllo Antartide.