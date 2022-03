Overwatch 2 ha un nuovo sistema di Ping in stile Apex Legends: come funziona?

Annunciato come un'integrazione del primo capitolo (all'inizio i due giochi dovevano condividere la modalità PvP), nel corso dello sviluppo Overwatch 2 ha cambiato completamente faccia, andandosi a configurare come un'esperienza quasi del tutto nuova.

Come se non bastassero il passaggio dal 6vs6 al 5vs5, il redesign del ruolo del Tank e il nuovo sistema Ranked, Overwatch 2 presenterà anche un nuovo sistema di Ping, attualmente in fase attiva di testing. Quest'importante novità è stata oggetto di un approfondimento nel corso del livestream di ieri 18 marzo.

Grazie a questa meccanica, già presente in titoli multiplayer di successo come Apex Legends e Valorant, i videogiocatori potranno segnalare la posizione dei nemici ai propri compagni di squadra per aiutarli ad individuare le minacce o per mettere in atto manovre congiunte. Il Game Director Aaron Keller ha spiegato che il sistema di Ping di Overwatch 2 è "sensibile al contesto", in altre parole dipenderà "dall'eroe che viene pingato, dall'eroe utilizzato dal giocatore e da quali eroi sono presenti nel team avversario". Ad esempio, "i nemici dietro ai muri non possono essere pingati poiché non possono essere visti. Tuttavia, se vengono rivelati da Hanzo o Widowmaker, potrete cominciare a pingare quei bersagli". Altri eroi potranno invece liberarsi del ping: è il caso di Moira, che può rimuoverlo da sé stessa utilizzando l'abilità Dissolvenza.

Il sistema "è inoltre pienamente personalizzabile", ha aggiunto Keller. "Non solo è context-sensitive, ma avrà anche una sorta di ruota delle comunicazioni in cui potrete mettere le tipologie di ping più importanti per voi". A quanto pare, Blizzard ha già ricevuto tanti feedback positivi dai tester, dunque al momento sta lavorando per rendere il sistema di ping ancora più "responsivo" e "rilevante".

Questa nuova meccanica potrà essere testata dal pubblico (o meglio, dai fortunati che verranno selezionati) nella prima Closed Beta PvP di Overwatch 2, che si svolgerà su PC a partire dal 26 aprile, poche settimane prima dell'inizio della nuova stagione dell'Overwatch League, pronta a partire il 5 maggio.