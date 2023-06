Overwatch 2 Invasion arriva in estate! Trailer, data e contenuti Xbox Game Pass

Nonostante la già annunciata cancellazione della Campagna di Overwatch 2, ci sono novità all'orizzonte per l'hero shooter di casa Blizzard. Dal palco dell'Xbox Games Showcase arriva infatti la presentazione di Overwatch 2: Invasion.

Descritto dal team di sviluppo come il principale aggiornamento in arrivo nel gioco, il contenuto proporrà una serie di Story Mission con protagonisti alcuni dei personaggi di Overwatch 2. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Overwatch 2: Invasion non si farà attendere troppo dagli appassionati dell'hero shooter. L'aggiornamento sarà infatti disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S già a partire dal prossimo 10 agosto 2023. Per il momento non si hanno dettagli specifici sulla data di lancio dell'update sulle altre piattaforme supportate dal gioco Blizzard.



Oltre alle Story Mission, Invasion renderà disponibili anche una missione co-op aggiuntiva, ambientata nell'area di King's Row, arricchita per l'occasione di zone inedite. Spazio anche a una nuova modalità di gioco PvP, battezzata Flashpoint.



In occasione del lancio di Overtwatch 2: Invasion, i giocatori abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare gratis il pacchetto Overwatch 2 New Heroes Starter Pack, con il quale sbloccare tutti gli eroi di Overwatch 2 inclusi nelle Story Mission, ovvero Sojourn, Junker Queen, Kiriko, Ramattra, Lifeweaver.