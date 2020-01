Overwatch 2: Jeff Kaplan di Blizzard discute dell'importanza delle sfide PvE

Intercettato da GamesRadar, il vice presidente di Blizzard Entertainment Jeff Kaplan conferma che lo sviluppo di Overwatch 2 prosegue a gonfie vele e, approfittando dell'occasione, si focalizza sugli aspetti legati alle sfide che affronteremo nelle modalità PvE di questo attesissimo hero shooter.

Parallelamente all'esperienza PvP condivisa con l'originale Overwatch, il prossimo episodio della serie sparatutto votata al multiplayer vanterà una componente PvE estremamente curata, o almeno questa è la promessa che Kaplan fa a tutti gli appassionati spiegando loro che "stiamo introducendo un PvE completo che includerà un'esperienza narrativa con missioni della storia che spingeranno in avanti la trama di Overwatch come mai avvenuto prima d'ora".

Sempre dal dirigente di Blizzard arriva la conferma che la software house californiana sta "lavorando a una funzione cooperativa ad alta rigiocabilità che chiamiamo Missioni Eroe. Questa modalità sarà sorretta da un sistema di progressione che consentirà a ciascun eroe di salire di livello e acquisire nuovi poteri".

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale di questo kolossal sci-fi: a dispetto dell'ultimo leak di PlayStation Brasile, Blizzard ha invitato i fan a aspettarsi un'uscita di Overwatch 2 non prima della BlizzCon 2020, prevista per il mese di novembre.