Overwatch 2: Jeff Kaplan lascia Blizzard, il nuovo director tranquillizza i fan

Il game director di Overwatch e veterano di Blizzard Entertainment Jeff Kaplan ha annunciato di aver lasciato la società. La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale del gioco che svela anche il nome del suo successore.

Jeff Kaplan, game director e volto pubblico di Overwatch in occasione del BlizzCon e della Overwatch League lascia Blizzard Entertainment dopo 19 anni di onorata carriera. Senza spiegare i motivi ti tale decisione, lo sviluppatore ha rivolto un messaggio ai fan: "Lascio Blizzard dopo 19 anni fantastici, è stato davvero l'onore della mia vita avere l'opportunità di creare mondi ed eroi per un pubblico così appassionato. Voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per tutti quelli che in Blizzard hanno supportato i nostri giochi, i nostri team e i nostri giocatori. Ma voglio rivolgere un ringraziamento speciale ai meravigliosi sviluppatori che hanno condiviso con me il viaggio creativo. Non accettare mai il mondo come appare. Osa sempre per vedere quello che potrebbe essere. Spero facciate lo stesso".

Aaron Keller sarà il nuovo director di Overwatch. Nel suo primo intervento ha speso alcune parole sullo stato di Overwatch 2: "Lo sviluppo sta continuando a buon ritmo. Abbiamo una visione eccezionale su quello che stiamo realizzando, la reazione di molti di voi a quello che abbiamo condiviso alla BlizzOnline ci ha entusiasmati e abbiamo novità emozionanti per quest'anno che condivideremo presto. Pubblicheremo maggiori aggiornamenti sui progressi di Overwatch 2 e sulle nuove funzionalità del gioco molto presto".

Insomma, il cambio ai vertici sembra non coinvolgere i lavori sul nuovo Overwatch 2. Come sempre vi terremo aggiornati.