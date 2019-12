Overwatch 2: Jeff Kaplan parla dell'endgame del sequel

Overwatch 2 è stato annunciato alla scorsa BlizzCon mandando in visibilio i fan che ancora oggi rendono il primo capitolo uno dei giochi più popolari di sempre. Non è stato però tutto rose e fiori per il sequel di Overwatch, dato che Blizzard ha prestato il fianco a qualche critica.

Ci sono state infatti diverse discussioni sulla grandezza di Overwatch 2, da molti definito come un grosso DLC del gioco originale, piuttosto che un vero e proprio sequel. Jeff Kaplan ha risposto alle polemiche su Overwatch 2, parlando della longevità della modalità storia ad esempio, e aggiungendo che le mappe saranno grandi il doppio rispetto al capitolo originale. Insomma, di carne al fuoco sembra essercene.

Durante una recente intervista, lo stesso Kaplan ha parlato dell'endgame del gioco, rivelando che "Blizzard è al lavoro per esplorare cosa significherà l'endgame per le Missioni Eroe". La rigiocabilità è infatti un valore preso in grande considerazione quando sono state progettate le missioni PvE di Overwatch 2: "Abbiamo molti sviluppatori esperti che hanno creato contenuti per World of Warcraft e Diablo nel nostro team. Questa è una delle sfide sulle quali non vediamo l'ora di iniziare a lavorare".

Il Director del gioco ha poi brevemente accennato alla possibilità di vedere in futuro le storie di Overwatch anche al di fuori del medium videoludico, come ad esempio in film o serie animate, ma questa è una storia che andrà esplorata più avanti.