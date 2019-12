Overwatch 2: Jeff Kaplan risponde alle critiche dei fan sulla grandezza del gioco

Dopo le critiche seguite all'annuncio di Overwatch 2 durante l'ultimo BlizzCon 2019, il director del gioco Jeff Kaplan è tornato sul tema avanzato dai fan, secondo i quali il secondo capitolo sarebbe un costoso DLC piuttosto che un gioco nuovo.

Parlando con i colleghi di Edge, Kaplan ha definito Overwatch 2 come "un gioco nuovo di zecca, con un nuovo gameplay e nuove funzionalità, nonché con un'evoluzione del mondo di gioco". Per il director insomma Overwatch 2 è "chiaramente un sequel" affermando poi che il gioco "è di un ordine di grandezza maggiore del gioco originale". Blizzard ha infatti confermato che il sequel di Overwatch introdurrà nuovi eroi oltre ad una nuova modalità di gioco chiamata Push.

Le critiche dei fan non sembrano però placarsi e secondo alcuni la spesa prevista per un gioco a prezzo pieno non vale l'offerta messa sul piatto da Overwatch 2. I difensori della serie affermano però che giochi come Fifa e Madden (o Nba 2K aggiungiamo) offrono poco più di un aggiornamento statistico tutti gli anni e ciò nonostante vendono un ottimo numero di copie.

La polemica proseguirà fino all'uscita di Overwatch 2, la cui data non è stata ancora annunciata. Voi cosa ne pensate?