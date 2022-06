Overwatch 2, le abilità di Junker Queen senza più segreti: i dettagli da Blizzard

Junker Queen è il 34° eroe che entra a far parte del roster di Overwatch 2, e Blizzard Entertainment ha diffuso con la community i dettagli riguardanti lo stile di combattimento di questa nuova formidabile guerriera.

Un tank da posizionare in prima linea, il personaggio di Junker Queen è tutto incentrato sul combattimento ravvicinato ed è in grado di infliggere ingenti danni con la sua ascia da battaglia e il suo fucile a pompa. Gli attacchi in mischia con l'ascia e la bocca da fuoco saranno affiancati dalla sua abilità Carnage e l'abilità suprema Rampage. Le ferite non solo infliggono danni nel tempo ai nemici, ma curano Junker Queen grazie alla sua abilità passiva Adrenaline Rush.



La sua ascia può essere lanciata per infliggere danni dalla distanza e, in vero stile God of War, può essere richiamata premendo un pulsante. L'abilità Commanding Shout incrementerà sia la sua salute che quella degli alleati vicini, garantendole anche un aumento della velocità di movimento del 30%. L'abilità suprema Rampage fa sì che Junker Queen carichi in avanti e infligga ferite a tutti i nemici colpiti, e ha l'ulteriore vantaggio di impedire che gli avversari coinvolti possano essere curati.

In attesa del debutto in Early Access fissato al 4 ottobre, potrete provare con mano Overwatch 2 grazie alla Beta su PC, PlayStation e Xbox.