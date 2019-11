Overwatch 2: i leak sono stati 'estremamente demoralizzanti' per gli sviluppatori

In un'intervista concessa ai giornalisti di Kotaku, lo sviluppatore capo di Overwatch 2, Jeff Kaplan, ha fatto emergere tutta la frustrazione provata dagli autori di Blizzard a causa dei leak che hanno preceduto l'annuncio ufficiale dell'hero shooter durante la BlizzCon 2019.

Affrontando la spinosa questione delle numerose indiscrezioni legate al progetto di Overwatch 2, Kaplan spiega che "quando stai facendo di tutto per consegnare qualcosa di così grande e ti vedi rovinare i piani da questi leak incoerenti, è questa la parte che ci ha maggiormente turbati perchè quelle informazioni non erano collocate all'interno di un contesto che permettesse alle persone di capire appieno cosa stavamo creando".

"I nostri designer avevano il cuore spezzato", rivela poi Kaplan condividendo lo sconforto dei suoi sviluppatori alla vista dei leak e delle immagini di Overwatch 2 trapelate in rete prima della BlizzCon 2019, salvo poi aggiungere a tal proposito che "i nostri artisti si preoccupano così tanto della bellezza dei propri lavori, ma poi ammiriamo questi leak orrendi e siamo costretti ad assistere alla reazione incredula della community. Sono solo degli orribili scatti offscreen fatti da qualcuno, per questo la cosa può essere un po' demoralizzante".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni dello sviluppatore capo di Overwatch 2? Prima di lasciarvi al modulo dei commenti, vi ricordiamo che l'ambizioso sparatutto sci-fi di Blizzard non ha ancora una data di uscita e, presumibilmente, continuerà a non averla anche a fine 2020 dopo la conclusione della BlizzCon del prossimo anno. In compenso, sappiamo già come funzioneranno le nuove abilità e il sistema di progressione, e questo grazie anche alla prova del sequel dell'hero shooter di Blizzard condotta durante la manifestazione di Anaheim.