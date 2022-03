Overwatch 2 Leak: nuovo look per Soldato-76, Doomfist diventa Tank

La Beta Limitata di Overwatch 2 per PC non prenderà il via prima del prossimo mese di aprile, tuttavia un'immagine pubblicata dall'account Facebook dell'Overwatch League c'ha offerto qualche succosa anticipazione.

Sicuramente condivisa per errore, l'immagine (già eliminata dalla pagina ufficiale) mostra la schermata di selezione degli eroi e lascia adito a ben pochi dubbi. Non solo mostra un nuovo look per Soldato-76, ex capo di Overwatch datosi alla macchia che ora sfoggia un pizzetto brizzolato, ma conferma anche il cambio di reparto per Doomfist, che nel secondo capitolo ricoprirà a tutti gli effetti il ruolo di tank. Il rework del mercenario nigeriano, al quale uno sviluppatore aveva già accennato brevemente durante una sessione AMA dello scorso anno, sembra cosa fatta.

Lo screenshot, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia, mostra quindi una squadra di cinque eroi (altra grande novità di Overwatch 2), composta dagli attaccanti Soldato-76 e la nuova arrivata Sojourn, i guaritori Lucio e Ana, e il tank Doomfist.

In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito, vi ricordiamo che in vista di Overwatch 2 hanno subito un pesante rework anche Sombra, Bastion e Brigitte. Segnaliamo inoltre che lo scorso 10 marzo ha preso il via il primo Alpha test chiuso del PvP di Overwatch 2, al quale stanno partecipando solamente degli impiegati Blizzard, dei professionisti della Overwatch League e alcuni gruppi selezionati. Il loro compito è quello di aiutare il team di sviluppo a preparare tutto il necessario in vista della sessione Beta di aprile. La nuova stagione dell'Overwatch League, che si giocherà sul secondo capitolo e in configurazione 5v5, sarà invece inaugurata il 5 maggio.