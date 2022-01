Overwatch 2: LEGO in rotta con Activision Blizzard, rinviato il set Titan

Dopo il confermato cambio dei rapporti tra Xbox e Activision Blizzard, l'onda lunga delle accuse di molestie che hanno riguardato in questi mesi il colosso videoludico americano finiscono col ripercuotersi anche sugli accordi sanciti con LEGO per la realizzazione dei set dedicati ad Overwatch 2.

Diversamente da quanto previsto in origine, infatti, il set LEGO Overwatch 2 Titan non vedrà più la luce dei negozi a febbraio. La commercializzazione del set è stata posticipata a tempo indeterminato, in funzione di quella che la stessa azienda danese chiarisce essere una completa e attenta revisione degli accordi di partnership siglati con Activision Blizzard, alla luce dei gravi casi di cattiva condotta sul posto di lavoro emersi nel 2021.

Con una nota diramata da LEGO, i rappresentanti dell'iconico produttore di giocattoli chiariscono i motivi dello slittamento a tempo indeterminato del set LEGO Overwatch Titan e di qualsiasi altro prodotto associato: "Stiamo attualmente rivedendo la nostra partnership con Activision Blizzard, date le preoccupazioni sui progressi compiuti nell'affrontare le continue accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro e, in particolare, le accuse per il trattamento delle lavoratrici e il mancato intervento per la creazione di un ambiente professionale diversificato e inclusivo".

Le critiche espresse da LEGO fanno il paio con le preoccupazioni degli appassionati per il destino del sequel di Overwatch, ancora privo di una finestra di lancio anche generica. Nel settembre dello scorso anno, infatti, l'executive producer di Overwatch 2 a ha lasciato Blizzard nel silenzio della software house californiana.