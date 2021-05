Overwatch 2: livestream di 2 ore incentrato sul PvP il 20 maggio con il nuovo director

Blizzard Entertainment ha annunciato che terrà un nuovo livestream "What's Next" in data giovedì 20 maggio dedicato a Overwatch 2. Dopo il passaggio di consegne alla direzione del progetto, si tratterà finalmente dell'occasione giusta per tornare a mostrare in azione l'atteso hero shooter.

L'evento inizierà alle ore 21:00 e durerà per un totale di due ore, assolutamente da non perdere se siete fan dello sparatutto ed attendete con particolare impazienza l'arrivo del sequel. Blizzard ha dichiarato che la trasmissione sarà particolarmente incentrata sulla componente PvP, ma verranno mostrati diversi cambiamenti apportati al sistema di gioco in generale: "Dalle nuove mappe alle grandi modifiche di gameplay, stiamo rinvigorendo l'esperienza di Overwatch", le anticipazioni di Blizzard.

Al corposo livestream prenderanno parte il nuovo director Aaron Keller, che ha da poco preso il posto dello storico Jeff Kaplan, ma anche Geoff Goodman (lead hero designer) e Dion Rogers (associate art director). Successivamente, il 24 maggio, il team di sviluppo prenderà parte ad una sessione Ask Me Anything (AMA) su reddit con cui cercherà di rispondere nel modo più esaustivo alle domande della community. Il tutto è stato presentato all'interno del nuovo filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Overwatch 2 è atteso su PC e console, con il titolo che nel migliore dei casi verrà lanciato sul mercato nel 2022. Stando a delle recenti indiscrezioni, Blizzard starebbe sviluppando in parallelo Overwatch mobile da pubblicare insieme a Overwatch 2.