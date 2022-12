Overwatch 2, che il Magico Inverno abbia inizio! Tanti regali e ricompense da Blizzard

Il preannunciato ritorno dell'evento Magico Inverno di Overwatch 2 si concretizza quest'oggi, mercoledì 14 dicembre, con la partenza ufficiale delle nuove attività di Blizzard che ci terranno compagnia nel corso delle festività di fine 2022.

Per tutta la durata di questa nuova fase ingame, gli appassionati dell'hero shooter di Blizzard avranno l'opportunità di cimentarsi in una serie di modalità Arcade: tra le attività speciali confezionate dal team di Irvine troviamo Eliminazione Congelata, Caccia allo Yeti, Deathmatch Palle di Neve e Mei - Operazione Palle di Neve.

Il completamento delle sfide proposte da ciascuna modalità darà modo ai giocatori di Overwatch 2 di ottenere numerose ricompense gratuite tra portafortuna, icone, spray e tanto altro, ivi compreso il modello epico Brigitte Regina dei Ghiacci.

In Mei - Operazione Palle di Neve, Mei non spara un flusso di gelo o dardi di ghiaccio, bensì delle palle di neve che mettono immediatamente fuori gioco gli avversari nelle modalità Eliminazione 6v6 e Deathmatch TCT da 8 giocatori. Il divertimento del Magico Inverno di Overwatch 2 prosegue su Twitch con gli immancabili Twitch Drop che, a partire dal 25 dicembre e fino al 4 gennaio, daranno accesso a numerosi oggetti cosmetici per D.VA e modelli leggendari D.VA Slittino seguendo i canali di categoria che trasmetteranno le partite multiplayer di OW2.

Coloro che accederanno a Overwatch 2 tra il 20 dicembre e il 4 gennaio, inoltre, potrà ricevere automaticamente un portafortuna a tema festività e l'icona giocatore Cappello Festivo 2023. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Overwatch 2.