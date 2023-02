Overwatch 2, la nuova mappa Antarctica nasconde molte curiosità (e pinguini)

In queste giornate, in preparazione alla Stagione 3, Blizzard non sta soltanto regalando regalando punti XP doppi per ogni partita giocata, ma anche svelando alcuni dettagli riguardanti la prossima mappa di controllo in arrivo: si chiama Antarctica ed è ricca di curiosità su Overwatch 2, relative al passato e al futuro dell’hero shooter.

Secondo quanto svelato dagli sviluppatori, questa mappa nei ghiacci dell’Antartide è suddivisa in tante aree molto diverse tra loro, pensate per attirare tutti i fan con strutture diverse e un layout piuttosto peculiare. Ad esempio, troviamo una enorme nave distrutta e un labirinto di caverne, per un totale di tre sottolivelli che garantiscono tanta verticalità e possibilità di esplorare corridoi e aree più o meno aperte alla caccia dei nemici. Naturalmente, ci sono i pinguini.

Il level designer Trey Spisak ha poi descritto il più sorprendente dei sottolivelli: Icebreaker è forse la porzione più interessante per gli amanti della lore di Overwatch, dato che la nave lì presente è quella che ha tentato di salvare Mei e i suoi colleghi di ricerca prima di essere distrutta e abbandonata. Insomma, ormai l’avete capito: questa nuova mappa che arriverà il 7 febbraio prossimo sarà legata a Mei e al suo sfortunato gruppo di ricerca.

Il team di sviluppatori ha poi spiegato che, in passato, si è limitato nella creazione di mappe “modulari”. Questa volta, però, si voleva elevare il livello dell’ambientazione: “Ci siamo imbattuti in molte sfide che non abbiamo mai affrontato prima d’ora, perché Overwatch è normalmente un gioco basato sulle città. Antarctica è una mappa molto organica per noi; è irregolare nelle sue forme, nelle sue curvature, nelle caverne e nel ghiaccio. È costruita attorno alla lore di un personaggio e riporta anche parte del divertimento e dell'audacia dei luoghi iconici del gioco base. Ci sono i pinguini e si può anche pescare”, spiegano i dev.

Non ci resta quindi che controllare la nostra curiosità e lanciarci nei freddi ghiacci dell’Antartide tra quattro giorni.

Preparatevi, inoltre, alle grandi novità per il matchmaking di Overwatch 2.