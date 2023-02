Overwatch 2: questa mappa è perfetta per la pesca, secondo gli sviluppatori

La mappa 'Antarctica' di Overwatch 2, in arrivo con la Season 3 dello sparatutto, sembra avere una particolarità: è perfetta per la pesca, stando almeno a quanto rivelato dagli sviluppatori su Twitter.

Questa mappa, infatti, sarà molto più interattiva delle altre e presenterà, tra le altre cose, una piccola buca adatta alla pesca che reagirà agli attacchi del giocatore, portando in superficie un quantitativo sempre maggiore di pesci. Questo simpatico minigioco è stato protagonista di una breve clip che potete consultare nella sezione in calce alla notizia.

Come anticipato nel nostro piccolo approfondimento su Antarctica, questa mappa, situata tra i freddi ghiacci dell’Antartide, sarà suddivisa in tante aree diverse tra loro, pensate appositamente per attirare i giocatori per via delle proprie peculiarità e del proprio design irregolare. Gli sviluppatori hanno riempito questa nuova arena con una serie di chicche direttamente dalla lore di Overwatch, come nel caso del sottolivello Icebreaker, dove sarà possibile imbattersi nella nave che ha tentato di salvare Mei e i suoi compagni di ricerca prima di essere distrutta.

Vi ricordiamo che la nuova Season di Overwatch 2 sarà disponibile su tutte le maggiori piattaforme a partire dal 7 febbraio.

Overwatch 2 è uno sparatutto disponibile gratuitamente su console PlayStation e Xbox, e su PC.