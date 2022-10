Overwatch 2: mappe gratuite e non solo con l'ultima patch

Dopo l'ondata di lamentele dell'utenza per la pessima gestione di Overwatch 2, a cui hanno fatto seguito le scuse ufficiali del publisher che ha rilasciato XP bonus e skin gratuite per tutti, è in arrivo una patch correttiva per il seguito spirituale dell'iconico FPS targato Blizzard.

Una nuova patch del titolo è stata rilasciata nelle ultime ore, andando ad apportare una serie di cambiamenti per tutte le versioni del gioco. Sono state introdotte tutta una serie di migliore al titolo, soprattutto per quanto concerne la modalità classificata ed il ritorno di alcune mappe in rotazione. Questa importante patch correttiva, fortemente necessaria per un titolo controverso sin dal primissimo giorno del suo lancio, giunge in seguito ad una prima disastrosa settimana di release di Overwatch 2.

Infatti, in meno di un mese abbiamo assistito alla presenza di bug che portavano all'acquisto automatico e indesiderato di skin da venti euro, code da migliaia di giocatori e attacchi di DDoS al gioco. Non si tratta certamente di un lancio positivo per la nuova produzione targata Blizzard, eppure sembrerebbe che la questione si sia parzialmente stabilizzata. In data odierna, infatti, Blizzard ha rilasciato una nuova patch correttiva che va a correggere numerosi bug in game. A quanto pare, stando alle patch notes rilasciate dal publisher, le lamentele degli utenti circa un loro posizionamento in un rango inferiore rispetto al loro storico di vittorie competitive su Overwatch e Overwatch 2 sembrerebbe aver sortito l'effetto desiderato.

Blizzard è al lavoro anche su bug più importanti ed altri di meno conto. Qui di seguito vi riportiamo una lista di alcuni errori risolti:

Correzione di un errore dell'interfaccia report su console

Risolto un errore su Playstation che non permetteva di acquistare oggetti sullo shop in seguito alla richiesta di un rimborso

Nella sezione dedicata agli acquisti nella galleria degli errori vi saranno i crediti legacy come valuta predefinita

Correzione di alcuni errori per alcune pose ed emote

Le sfide " Classy Flex " e " Flex Your Power " non progrediranno quando si gioca online con altri membri del gruppo

" " " con altri membri del gruppo Risolto un bug per cui alcune sfide non venivano correttamente mostrate

Modalità competitiva

Risolto il problema per cui alcuni giocatori avevano un rank troppo basso . Da oggi verrà introdotto un boost per i giocatori che hanno riscontrato questo problema

. Da oggi verrà introdotto un boost per i giocatori che hanno riscontrato questo problema Risolto il bug che non faceva progredire di rank i giocatori che avevano subito una modifica rispetto al loro reale posizionamento

Modifiche alle mappe

Da oggi sarà possibile giocare nelle mappe Numbai e Necropolis.

Prima di rimandarvi alle patch notes complete, vi invitiamo a recuperare la nostra guida sui migliori tank di Overwatch2.