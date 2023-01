Overwatch 2, importanti novità per il matchmaking a partire dalla prossima Season

Non ci sono soltanto cambiamenti alle ultimate di Overwatch 2 in arrivo. Nel corso delle prossime stagioni i fan vedranno il lancio di tante modifiche alla modalità competitiva di Overwatch 2 per bilanciare meglio il sistema di matchmaking, ascoltando il feedback della community.

Gli sviluppatori sono stati piuttosto chiari nel loro ultimo Developer Blog, pubblicato proprio ieri: in questo appuntamento Blizzard ha spiegato ai fan i piani per il futuro dell’hero shooter free-to-play. La prima novità sarà un aggiustamento sensibile del sistema di aggiornamento dl rank: dalla Stagione 3 i giocatori potranno vincere 5 partite o perderne 15 per ricevere un nuovo rango, riuscendo così a capire come stanno progredendo a un ritmo molto più veloce rispetto a prima.

Nella patch di metà Season arriveranno poi update all’interfaccia utente e la rimozione dei ripristini stagionali del rank, oltre al suo decadimento in caso di inattività. Come se non bastasse, dalla Stagione 4 i giocatori vedranno ulteriori informazioni sulle vittorie e sconfitte nelle schermate delle competitive, e i ruoli verranno abbinati con MMR simile in entrambe le squadre per evitare che un giocatore dal livello troppo alto rovini l’esperienza di gioco.

Nello specifico, gli sviluppatori hanno dichiarato: “L'obiettivo con questo cambiamento è rendere l'MMR medio tra ogni ruolo più uniformemente abbinato l'uno all'altro invece di guardare in modo più ampio all'intero team per bilanciare le cose. Questo è un cambiamento importante per il matchmaker, quindi monitoreremo attivamente eventuali effetti collaterali indesiderati”.

Considerato che la Stagione 3 non vedrà l’aggiunta di nuovi eroi, che già sappiamo essere dei Support con “nuove meccaniche”, si tratta di modifiche ben accette per perfezionare l’esperienza competitiva. Chissà, però, se la loro implementazione avverrà davvero senza intoppi.