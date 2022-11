Overwatch 2: Mei e il mid-season update rinviati nuovamente: c'è un 'problema critico'

Dopo essere già stato rimandato una prima volta, Blizzard Entertainment ha confermato che il mid-season update della prima Stagione di Overwatch 2 è stato nuovamente rinviato a data da destinarsi. Il team di sviluppo ha bisogno di ulteriore tempo per risolvere un "problema critico" con l'aggiornamento.

Sebbene non siano state fornite descrizioni più precise in merito, dalle poche parole fornite dal community manager di Blizzard possiamo intuire che si tratti di un problema piuttosto serio. Potrebbe essere legato allo sbilanciamento estremo di uno degli eroi del roster, oppure di un errore tecnico che va necessariamente risolto per il corretto funzionamento dello shooter.

Sappiamo che con questo importante aggiornamento verrà introdotta una una serie di buff e nerf per Zarya, Genji, Kiriko e Sombra, senza dimenticare le correzioni dei bug che riporterebbero Mei all'interno del roster, dopo la sua rimozione risalente ormai ad alcune settimane fa. Blizzard ha anche promesso del "core content" con questo update, ma non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo. Sconosciuta è anche la data di lancio definitiva del mid-season update, dunque non ci rimane che rimanere sintonizzati in attesa di aggiornamenti da parte del team di sviluppo.

Intanto una fetta dell'utenza di Overwatch chiede importanti cambiamenti al sistema di ranking "rotto".